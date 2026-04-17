Eventi Manfredonia
Domani a Manfredonia la cerimonia di inaugurazione del murale di Berlinguer
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Domani a Manfredonia la cerimonia di inaugurazione del murale di Berlinguer
Un volto per la memoria
Cerimonia di inaugurazione del murale di Berlinguer
con la partecipazione di Bianca Berlinguer
SABATO 18 APRILE
Il programma
Ore 18.00 – Viale Enrico Berlinguer – Inaugurazione del murale dedicato a Enrico Berlinguer
Ore 19.00 – Teatro Lucio Dalla – Incontro pubblico con Bianca Berlinguer
“Ricordando Enrico: la lezione di un padre, la voce di un paese” modera Felice Sblendorio
All’interno del teatro Mostra Fotografica