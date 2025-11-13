Grande Fratello, Rasha ha conosciuto suo padre quando aveva 4 anni: “Era un estraneo”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Poco fa al Grande Fratello durante una chiacchierata con alcuni suoi compagni di avventura Rasha Younes si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni sulla sua infanzia.

Sin dall’inizio la gieffina è sembrata molto dura, con un carattere forte e deciso che spesso le ha fatto fare i conti con delle critiche. Nella casa più spiata dagli italiani ha deciso però di aprirsi un po’ per farsi conoscere meglio e ha raccontato come è stata la sua infanzia. Agli altri concorrenti ha fatto sapere di essere nata in Giordania, i primi anni sono stati molto sereni e felici. Lì era circondata dall’affetto della madre, dei suoi fratelli e di alcuni familiari, tra questi però non c’era il padre.

Rasha parla della sua infanzia al Grande Fratello: il padre per lei era un estraneo

La gieffina ha conosciuto suo padre all’età di quattro anni, quando la madre ha deciso di raggiungerlo in Italia per riunire la famiglia. All’inizio per lei non è stato affatto semplice abituarsi al cambiamento ma anche alla presenza di quell’uomo che considerava un estraneo. Era abituata a dormire con la madre e la sorella, poi ha dovuto accettare che la donna dormisse con il padre e non più con lei.

La situazione per un po’ è stata delicata anche in casa, l’abitazione non era bella e non funzionava nulla, nemmeno i riscaldamenti. Sono passati molti anni ma Rasha Younes ricorda ancora bene le difficoltà di quegli anni. Al Grande Fratello ha detto che quelle esperienze hanno segnato il legame con la sua famiglia e la sua crescita.