Rasha Younes infastidita da Omer Elomari al Grande Fratello, l’avvertimento: “Se continui così mi perdi”

A Rasha Younes non sta piacendo il comportamento di Omer Elomari al Grande Fratello, pensa che si sia allontano da lei senza motivo invece di fare un passo in avanti nel loro rapporto. Durante una chiacchierata gli ha detto che le dà fastidio il fatto che non stiano comunicando, pensa che il suo atteggiamento degli ultimi giorni non sia stato maturo.

A Omer Elomari la gieffina ha detto: “Tu il carattere ce l’hai, ma con me non lo tiri fuori. Io conosco i miei limiti e ti dico che se continui così mi perdi”. Lo ha anche invitato a seguire il suo istinto senza aver paura delle sue reazioni, consiglio che lui non ha gradito. A Rasha Younes il gieffino ha infatti detto: “Non mi devi insegnare quello che devo fare. Nella mia testa ho fatto il giusto“.

Nuovo confronto tra Rasha e Omer al Grande Fratello: la gieffina lo mette in guardia

La gieffina rivolgendosi al suo compagno di avventura ha ribadito che il suo comportamento con lei non va bene. Gli ha poi detto che deve essere chiaro e trasparente perché ciò che vuole è un rapporto da persone mature.

Omer Elomari le ha però detto che anche lei deve comunicare di più, pensa anche che Rasha Younes dovrebbe essere più schietta. Ha poi aggiunto “Adesso ho capito come devo comportarmi con te”. I due riusciranno a trovare un equilibrio nel loro rapporto per cercare di capire se possa davvero nascere qualcosa tra loro? Non ci resta che attendere per scoprire cosa succederà tra loro al Grande Fratello.