Grande Fratello, Ivana Castorina delusa da due gieffine: “Hanno agito alle mie spalle facendo un gioco sporco”

Ivana Castorina è stata eliminata al televoto flash durante la nona puntata del Grande Fratello. A distanza di qualche giorno dalla sua uscita dalla casa più spiata dagli italiani si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni sul suo percorso.

In un’intervista rilasciata a Il Giornale ha svelato chi sono state le persone che l’hanno delusa durante l’esperienza che ha vissuto al Grande Fratello, senza giri di parole ha fatto il nome di Anita e Grazia. Ivana Castorina pensava che fosse nata un’amicizia tra loro ed è per questo che non si aspettava affatto che si sarebbero coalizzate contro di lei.

Ivana Castorina contro Grazia e Anita dopo il Grande Fratello: l’ex gieffina svela chi è la più stratega

Tra le varie cose l’ex gieffina riferendosi alle due gieffine ha detto: “Si sono divertite nell’agire alle mie spalle ed arrivare fino alla fase finale del percorso facendo un gioco sporco che, sicuramente, non fa loro onore”. Pensa però che la gente trarrà le giuste conclusioni a tempo debito vedendo ogni cosa da casa.

Ivana Castorina ha parlato anche della relazione nata tra Anita Mazzotta e Jonas Pepe dicendo che a parer suo il sentimento è a senso unico. Ha poi accusato la gieffina di essere la più stratega, lei crede che sia entrata proprio come stratega con la voglia di vincere a tutti i costi senza curarsi dei rapporti umani.