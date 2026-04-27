Grande fratello vip, Valeria Marini ha un malore nella casa: l’accaduto

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Il Grande fratello vip continua a riservare sorprese per il pubblico italiano. Domenica scorsa Valeria Marini ha fatto il suo ingresso come ospite della casa più spiata d’Italia. L’arrivo della donna ha smosso gli animi di tutti i presenti e sopratutto di Antonella Elia, con la quale ha vecchie ruggini. In queste ore, però, Valeria Marini è finita al centro dell’attenzione per un malore che l’ha colpita in serata. In alcuni video pubblicati dai fans su X si vede la showgirl correre in bagno a rimettere dopo aver lasciato precipitosamente le prove di un ballo con alcuni inquilini. Alcuni fan hanno commentato l’accaduto su X: “vomito stellare. Questa edizione è magnifica”.

Valeria Marini ha avuto episodi di vomito al Grande fratello vip

Valeria Marini ha accusato un malore all’interno del Grande fratello vip. La showgirl ha avuto alcuni episodi di vomito che hanno preoccupato il resto degli inquilini all’interno della casa. Qualche ora prima, la donna aveva avuto un pesante scontro con Antonella Elia a causa di vecchie ruggini. Proprio l’ex fidanzata di Pietro Delle Piane aveva rivelato il motivo per la quale non andava più d’accordo con Valeria, dichiarando in questo modo: “Tra noi ci sono state tante cose non belle. Non parlo solo delle litigate al GF Vip 4, me ne ha combinate tante. Alcune cose sono successe di recente, una cosa grave c’è stata anche poco prima di entrare qui dentro. Su di me ha detto di tutto, anche che odio le donne.”