Rasha Younes, duro attacco contro Ivana al Grande Fratello: “Falso buonismo”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in tanti nella casa del Grande Fratello ed è normale che si creino simpatie e antipatie, nelle scorse ore Rasha Younes si è lasciata sfuggire cosa pensa di Ivana Castorina e per farlo non ha usato parole positibe.

Tra le due non è nata un’amicizia nella casa più spiata dagli italiani, sin dall’inizio Rasha è sempre stata molto schietta e diretta e non usa giri di parole per dire quello che pensa. Lo ha fatto anche nei confronti della sua compagna di avventura. Cosa ha detto? La gieffina l’ha duramente criticato il suo atteggiamento perché pensa che il suo sia solo un finto buonissimo.

Rasha Younes contro Ivana Castorina al Grande Fratello: cosa pensa di lei

Durante una chiacchierata con alcuni suoi compagni di avventura la gieffina ha detto che Ivana Castorina ha fatto in modo di essere amica con tutti. A detta sua sta sempre lì come il prezzemolo quando qualcuno piange per fare il confessionale.

Rasha Younes nella casa del Grande Fratello ha poi paragonato la gieffina a Barbara d’Urso dicendo: “Io la chiamo Barbara, capisci a me che vuol dire Barbara: quando una persona sta là…”, mentre diceva questo ha fatto una faccia impietosita. Alla gieffina non piace l’atteggiamento di Ivana, ha infatti aggiunto: “È una cosa che io non sopporto, dove finisce la verità e dove inizia il falso buonismo?“