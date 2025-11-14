Grande Fratello, Ivana Castorina attacca Domenico D’Alterio: “Sei un cafone”, scoppia la lite

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È scoppiata una lite ieri al Grande Fratello tra Ivana Castorina e Domenico D’Alterio, durante la quale la tensione era alle stelle nella casa più spiata dagli italiani.

Alla gieffina non piace il fatto che in molto non la credono adatta al reality solo perché è sempre educata e non alza i toni per mettersi al centro dell’attenzione. A differenza di altri non si rende protagonista di scherzi plateali, preferisce sempre essere controllata e matura perché fa parte del suo carattere. Ha criticato poi l’atteggiamento di Domenico D’Alterio accusandolo di essere stato spesso poco educato nei suoi confronti. A detta sua in molte occasioni ha avuto un atteggiamento di superiorità con lei e ha provato anche a screditarla.

Ivana Castorina e Domenico D’Alterio discutono al Grande Fratello: cosa è successo tra loro nella casa

La discussione tra i due gieffina è diventata sempre più accesa, lui ha negato le accuse che Ivana Castorina gli ha rivolto e l’ha accusata di essere una maleducata. Poco dopo ha provato ad avere un chiarimento con la sua compagna d’avventura e ha cercato di farle capire che non ha mai voluto sminuirla e ferirla.

Domenico D’Alterio non ha affatto apprezzato il fatto che la gieffina lo abbia definito cafone, lei al Grande Fratello gli ha chiesto scusa per aver utilizzato quel termine. Anche lui si è scusato per aver avuto un tono aspro nei suoi confronti. I due hanno continuato a parlare a lungo e sono riusciti a chiarirsi mettendo fine alle tensioni nate tra loro nella casa.