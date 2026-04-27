Helena Prestes, folle gesto da parte di una fan: cosa ha fatto

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Helena Prestes è stata tra le grandi protagoniste del Grande fratello 2024 dove ha sfiorato la vittoria andata a Jessica Morlacchi. La modella influencer tornerà tra poco in televisione come concorrente di The Fifty, il nuovo reality show di Amazon Prime video. Nel frattempo, la donna ha pubblicato alcune foto nel suo canale d’Instagram in cui mostra alcuni scorci della sua nuova vita a Lecco insieme a Javier Martinez. In una di queste immagini si vede un braccio di una fan con il seguente tatuaggio: “is very good“. L’ammiratrice ha deciso d’ incidersi sulla pelle una frase che Helena Prestes era solita dire all’interno del Grande fratello.

Una fan si è fatta tatuare una frase di Helena Prestes

Una fan ha deciso di tatuarsi una frase che Helena Prestes era solita dire durante il reality show targato Mediaset. Un pazzo gesto da parte della sostenitrice che la modella influencer ha voluto mostrare nel suo canale social. Non è insolito vedere gli ammiratori compiere gesti pazzi. Qualche giorno fa, un gruppo di fan aveva regalato un portafoglio e un porta documenti di un noto brand di lusso a Javier Martinez, il compagno dell’ex gieffina brasiliana.