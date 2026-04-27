Affari Tuoi, Diego rischia di non ballare ma alla fine vince: la battuta di Stefano De Martino su La Ruota della Fortuna

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Sembrava una scena scritta per il cinema, il finale di Affari Tuoi del 27 aprile. Il protagonista assoluto è stato il lucano Diego, arrivato al termine di un viaggio lunghissimo fatto di 21 partecipazioni. Un percorso che ha costruito passo dopo passo, portando in studio una personalità frizzante, riconoscibile, impossibile da ignorare. E come ogni vero protagonista, ha lasciato il segno. Proprio in questa puntata ha dato vita a un nuovo ballo, destinato a prendere il posto di quello precedente. Addio a “Per sempre sì”, perché Diego ha guidato tutti in una coreografia sulle note di “La testa gira” di Fred De Palma, Anitta e Emis Killa. Un momento così travolgente da valergli un soprannome che è già una piccola leggenda: il coreografo di Affari Tuoi. Eppure, proprio quando tutto sembrava scritto per celebrare quel ballo… è arrivato il colpo di scena. Il pacco con lo zero è rimasto in gioco fino alla fine, accanto a un pacco rosso. Un finale sospeso, con il rischio concreto di non ballare.

Chi è Diego, concorrente del 27 aprile di Affari Tuoi

Diego viene da Melfi e nella vita lavora come addetto alla qualità e al processo nel settore automotive. È tatuato da testa a piedi, e tra i disegni che raccontano la sua storia spicca quello di Monica Bellucci in una scena di Malèna, inciso su una gamba come un omaggio eterno. Tra i suoi sogni c’è anche quello di aprire uno studio di tatuaggi tutto suo, un progetto già possibile, visto che è abilitato alla professione. Nella vita privata ha scelto l’amore: si è sposato lo scorso settembre, dopo sei anni di relazione, e accanto a lui in questa avventura televisiva ha voluto proprio sua moglie Miriam.

Stefano De Martino scommette di tatuarsi “Affari Tuoi”

E poi, come in ogni storia che si rispetti, non poteva mancare una parentesi leggera. Stefano De Martino ha scherzato con Herbert, lanciando una scommessa: tatuarsi insieme la scritta “Affari Tuoi” in caso di vincita da 300.000 euro. Un’idea ancora più divertente se si pensa che il conduttore in questa fase della sua vita sta rimuovendo i tatuaggi che ha. “Se vince meno, ci tatuiamo la Ruota della Fortuna”, ha ironizzato, regalando allo studio una risata corale e un momento di pura leggerezza.

Partita difficile, ma finale memorabile

La partita, però, non è stata semplice. Fin dall’inizio, un paio di scelte sbagliate hanno cambiato il ritmo della serata. Tra le mani Diego aveva il numero 7, ma ha deciso di lasciarlo andare. Una scelta che pesa, che torna nei pensieri mentre il gioco si avvicina al suo epilogo. Alla fine si ritrova con il numero 3, sospeso tra due possibilità opposte: 50.000 euro oppure lo zero. Tutto o niente. Persino il suo ballo, simbolo di questa avventura, sembrava appeso a un filo.

Poi, l’apertura del pacco. Un istante che dura un’eternità. E dentro, finalmente, i 50.000 euro. La tensione si scioglie in un’esplosione di gioia, un abbraccio, un ballo che sa di liberazione. Il finale perfetto per una storia che, per una sera, ha avuto davvero il respiro di un film. LEGGI ANCHE: Affari Tuoi va in onda fino a luglio inoltrato ma si ferma 17 volte per i Mondiali: le date