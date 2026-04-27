Helena Prestes e Javier Martinez danno l’appuntamento ai fans: l’annuncio

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Helena Prestes e Javier Martinez continuano a tenere alta l’attenzione dei loro tanti fans che hanno iniziato ad apprezzarli dalla loro partecipazione al Grande Fratello. In queste ore, la modella brasiliana ed il pallavolista argentino hanno scatenato la loro fanbase per un annuncio. In particolare, la pagina ufficiale di Roma Sposa ha pubblicato un video su Instagram in cui vi sono presenti gli Helevier che dichiarano le seguenti parole: “Ci vediamo l’anno prossimo a Roma Sposa“. Insomma, la coppia salvo sorprese sarà presente nuovamente alla fiera del matrimonio più importante d’Italia. Helena Prestes e Javier Martinez avevano partecipato all’evento negli scorsi mesi dove avevano registrato un grandissimo successo e ammaliato il pubblico sulla passerella.

Helena Prestes e Javier Martinez presenti alla prossima edizione di Roma Sposa

Gli Helevier hanno dato appuntamento ai loro fans alla prossima edizione di Roma Sposa che si svolgerà ad ottobre 2026. Helena Prestes e Javier Martinez sono pronti ad indossare nuovamente gli abiti da cerimonia confezionati dai più importanti brand del settore. Nel frattempo, la modella brasiliana e il pallavolista argentino hanno inaugurato un nuovo capitolo della loro vita insieme. La 35enne e il 31enne sono infatti andati a vivere a Lecco dove lei ha comprato una casa. In questi giorni, la coppia si è mostrata sui social mentre svuotava i tanti scatolini del trasloco.