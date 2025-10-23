Grande Fratello Francesco Rana, la stoccata dell’ex fidanzata: “Patriarcale e maschilista”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nei giorni scorsi Francesco Rana al Grande Fratello si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni sulla sua ex fidanzata. Ai suoi compagni di avventura ha raccontato che si erano trasferiti insieme a Trieste ma non appena hanno iniziato a convivere lui si è reso conto che non riusciva più a tollerarla.

Il gieffino ha quindi detto di essere stato lui a mettere fine alla loro relazione, rivelazioni che hanno mandato la sua ex fidanzata su tutte le furie e che l’hanno spinti a rompere il silenzio. La ragazza, Sabrina, ha fatto chiarezza sui social svelando come sono andate davvero le cose tra loro. Pensa che sia solo da apprezzare una ragazza che a vent’anni si è trasferita per amore a 900 km da casa sua.

L’ex fidanzata di Francesco Rana lo umilia sui social: le rivelazioni di Sabrina

Chiaramente infastidita da ciò che ha detto l’ex fidanzato nella casa più spiata dagli italiani Sabrina ha fatto sapere che durante la convivenza si è presa cura di lui e della casa nonostante lavorasse più ore rispetto al gieffino. Ha poi rivelato: “Sei sicuro di averla lasciata tu? O ti ha lasciato lei perché sei solo un patriarcale e maschilista del cavolo?”

L’ex fidanzata di Francesco Rana ha anche rivelato che lui piangeva sempre perché voleva tornare a casa, dove è riuscito a tornare grazie a tutti i cestini della salumeria che ha mandato al Comune. Sabrina ha poi ribadito che è stata lei a lasciarlo e per molto tempo lui le ha anche dato fastidio, dopodiché ha così concluso: “Meglio che stai zitto che se inizia a parlare la gente che sa la faccia te la sotterri sotto il letto del Grande Fratello”.