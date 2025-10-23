Spettacolo Italia

Grande Fratello Francesco Rana, la stoccata dell’ex fidanzata: “Patriarcale e maschilista”

L'ex fidanzata di Francesco Rana lo umilia sui social dopo ciò che ha detto al Grande Fratello, le rivelazioni di Sabrina.

Sara Fonte23 Ottobre 2025
Grande Fratello Francesco Rana, la stoccata dell'ex fidanzata
Francesco Rana al Grande Fratello (Screen Mediaset Infinity)
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nei giorni scorsi Francesco Rana al Grande Fratello si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni sulla sua ex fidanzata. Ai suoi compagni di avventura ha raccontato che si erano trasferiti insieme a Trieste ma non appena hanno iniziato a convivere lui si è reso conto che non riusciva più a tollerarla.

Il gieffino ha quindi detto di essere stato lui a mettere fine alla loro relazione, rivelazioni che hanno mandato la sua ex fidanzata su tutte le furie e che l’hanno spinti a rompere il silenzio. La ragazza, Sabrina, ha fatto chiarezza sui social svelando come sono andate davvero le cose tra loro. Pensa che sia solo da apprezzare una ragazza che a vent’anni si è trasferita per amore a 900 km da casa sua.

L’ex fidanzata di Francesco Rana lo umilia sui social: le rivelazioni di Sabrina

Chiaramente infastidita da ciò che ha detto l’ex fidanzato nella casa più spiata dagli italiani Sabrina ha fatto sapere che durante la convivenza si è presa cura di lui e della casa nonostante lavorasse più ore rispetto al gieffino. Ha poi rivelato: “Sei sicuro di averla lasciata tu? O ti ha lasciato lei perché sei solo un patriarcale e maschilista del cavolo?”

L’ex fidanzata di Francesco Rana ha anche rivelato che lui piangeva sempre perché voleva tornare a casa, dove è riuscito a tornare grazie a tutti i cestini della salumeria che ha mandato al Comune. Sabrina ha poi ribadito che è stata lei a lasciarlo e per molto tempo lui le ha anche dato fastidio, dopodiché ha così concluso: Meglio che stai zitto che se inizia a parlare la gente che sa la faccia te la sotterri sotto il letto del Grande Fratello”.

Tags
Sara Fonte23 Ottobre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]