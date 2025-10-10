Grande Fratello, nuove riflessioni di Francesco su Donatella: “C’è un muro da parte sua”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Continua ad essere molto teso il rapporto tra Francesco Rana e Donatella Mercoledisanto al Grande Fratello, entrambi pensano di essere troppo diversi per andare d’accordo.

Il gieffino nelle scorse ore si è lasciato sfuggire nuove riflessioni nella casa più spiata dagli italiani. Riferendosi a Donatella ha detto che non riesce proprio a capire perché lo tratta in questo modo. Si è chiesto se possa dipendere dal fatto che sono tutti e due di Bari.

Francesco non trova un punto di incontro con Donatella: le rivelazioni del gieffino

Il gieffino pensa di aver provato in più occasioni a trovare un punto di incontro con la sua compagna di avventura, ma dall’altra parte non c’è stata la stessa intenzione. In merito a ciò ha detto: “Io non le ho fatto mai niente. Anzi ho pure provato a chiederle di fare i piatti insieme ma c’è un muro da parte sua. È brutto”.

Nei giorni scorsi Donatella Mercoledisanto ha chiaramente detto che preferiva stare da sola piuttosto che stare con Francesco Rana perché non si trovano proprio. Lui parlando con Giulio ha detto che la gieffina dice di essere la mamma di tutti ma da quando è entrato non si è affatto comportata come tale con lui.