Beautiful, anticipazioni 6 maggio 2026: Steffy, Brooke e Ridge si preparano per la trasferta, Hope vorrebbe…

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 6 maggio 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Deacon non sembra essere intenzionato a cambiare idea, crede che i suoi amici siano stati uccisi e vuole scoprire quale drammatica verità si nasconde dietro gli omicidi.

Anticipazioni Beautiful 6 maggio 2026: Hope preferirebbe che Steffy rinunciasse alla trasferta

Le preparazioni della Brooke’s Bedroom continuano e presto la nuova linea verrà presentata a Monte Carlo. Durante gli scatti e le ultime modifiche le aspettative saranno molto alta alla Forrester Creations.

Steffy, Brooke e Ridge si stanno preparando per la trasferta che faranno a Monte Carlo e Hope sarà entusiasta per il fatto che la madre sarà di nuovo il volto della collezione. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Hope preferirebbe che la Forrester non andasse con loro per fargli vivere anche una ‘luna di miele’.