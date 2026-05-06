Nuovo Cinema Paradiso: dove vedere il capolavoro di Tornatore

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Ci sono film che non invecchiano mai e che continuano a emozionare generazione dopo generazione. Tra questi c’è senza dubbio Nuovo Cinema Paradiso, il capolavoro firmato da Giuseppe Tornatore che nel 1990 conquistò l’Oscar come Miglior film straniero. Un’opera diventata simbolo del cinema italiano nel mondo, capace di raccontare nostalgia, amicizia e amore per la settima arte attraverso immagini entrate nella storia. Ancora oggi il film continua a essere amatissimo dal pubblico e resta uno dei titoli più emozionanti mai realizzati dal regista siciliano.

Trama, cast e curiosità sul film di Giuseppe Tornatore

La storia segue Salvatore Di Vita, regista affermato che vive a Roma e che, dopo aver ricevuto la notizia della morte di un certo Alfredo, decide di tornare con la memoria alla propria infanzia trascorsa in un piccolo paese siciliano. La scena si sposta indietro nel tempo, durante il secondo dopoguerra, quando un giovanissimo Salvatore, da tutti chiamato Totò, scopre la magia del cinema, trasformando quella passione nel sogno destinato a cambiargli la vita. E questa sua passione, scopriamo, gli sarà data proprio dal precitato Alfredo, suo mentore spirituale, inizialmente scontroso nei confronti del piccolo Totò, ma in seguito diverrà una figura genitoriale e amico fedele del bambino, facendogli scoprire, passo dopo passo, la magia della settima arte.

Nel cast spiccano interpreti diventati iconici. Philippe Noiret interpreta Alfredo, il proiezionista che diventa mentore del piccolo Totò, mentre Salvatore Cascio veste i panni del protagonista da bambino. Presenti anche Jacques Perrin, Marco Leonardi, Leo Gullotta e Agnese Nano.

Una delle curiosità più affascinanti riguarda proprio il personaggio di Alfredo. Tornatore ha infatti rivelato che il celebre proiezionista sarebbe ispirato a Mimmo Pintacuda, figura realmente esistita e molto legata al regista durante la sua giovinezza in Sicilia.

Il film ebbe inizialmente un’accoglienza difficile in Italia nella sua versione integrale da oltre 170 minuti. Solo dopo un importante lavoro di montaggio, che ridusse la durata a circa 123 minuti, Nuovo Cinema Paradiso riuscì a conquistare il pubblico internazionale, vincendo il Grand Prix Speciale della Giuria al Festival di Cannes e successivamente il Premio Oscar nel 1990.

Indimenticabile anche la colonna sonora composta da Ennio Morricone insieme al figlio Andrea. Le musiche del film sono ancora oggi considerate tra le più belle mai realizzate nella storia del cinema italiano.

Per chi vuole recuperare o rivedere questo capolavoro, il film è attualmente disponibile in streaming gratuito su RaiPlay. Buona visione!