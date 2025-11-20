Grande Fratello, ex concorrente confessa: “Ho sempre pensato di non essere normale”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Un’ex concorrente del Grande Fratello sul suo profilo Instagram si è lasciata andare ad un lungo sfogo durante il quale ha confessato ai suoi seguaci alcune personali rivelazioni.

Ha partecipato ad una delle passate edizione del reality e il suo percorso non è passato inosservato, nella casa più spiata dagli italiani era riuscita a trovare anche l’amore. Ad oggi in molti continuano a seguirla e a sostenerla sui social, lei durante uno sfogo si è messa a nudo senza fare giri di parole. Di chi si tratta? Di Letizia Petris.

Letizia Petris parla della sua sensibilità sui social: lo sfogo dell’ex gieffina

Tra le varie cose ai suoi follower l’ex gieffina ha detto: “Ho sempre pensato di non essere normale: ’Troppo emotiva, tropo sensibile’, continuavo a dare tutto quello che avevo agli altri, nella speranza che mi tornasse indietro”. A detta sua trascorreva le sue giornate aspettando che qualcuno facesse qualcosa per lei, ha perso molte persone ma le dicevano che non poteva pretendere che tutti le volessero bene.

Col tempo Letizia Petris ha capito di avere una sensibilità diversa e che le persone che se ne sono andate e non apprezzavano il suo modo di essere non erano sulla sua stessa strada. Pensa che molte persone non si sentono capite, si sentono sole e diverse, ci ha tenuto a precisare che non sono soli perché in molti si sentono così, anche lei. Ha poi concluso: “Penso che i social debbano fare questo: unire e non raccontare frottole“.