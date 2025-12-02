Grande Fratello, Anita Mazzotta non riesce ad affrontare il suo dolore: “Quando arriverò a soffrire?”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Anita Mazzotta sta vivendo il momento più delicato della sua vita dopo la dolorosa perdita della madre, sente moltissimo la sua mancanza ma per fortuna può contare sulla vicinanza di Jonas Pepe.

Tra loro è scattata la scintilla nella casa più spiata d’Italia e lei sta vivendo una grande gioia al suo fianco nonostante sia tanta la sofferenza per la morte della madre. Nei giorni scorsi ha parlato di lei con il fidanzato e ha ammesso di essere tornata al Grande Fratello proprio per scappare dalla sofferenza. Ha anche detto che al momento non riesce ad affrontare il suo dolore. Al gieffino ha detto: “Quando arriverò a soffrire per questa cosa? Quando la attraverso questa cosa?“

Anita Mazzotta parla della sua immensa sofferenza con Jonas al Grande Fratello: cosa ha detto la gieffina

Jonas Pepe si è accorto del fatto che la fidanzata tenda sempre a comprimere le sue emozioni, le ha quindi chiesto se si vergogna a farsi vedere mentre piange. Lei ha detto di no, dopodiché ha aggiunto che non se lo permette. Lui le ha detto che non ci sono vie di mezzo di fronte a dolori così grandi, pensa anche che nella casa del Grande Fratello non ha la possibilità di viverlo quanto dovrebbe.

Anita Mazzotta al fidanzato ha detto che nemmeno fuori ha questa possibilità perché è sempre stata lei a dare forza agli altri. Jonas Pepe le ha quindi detto di prendersi tutto il tempo che le serve per affrontare il suo dolore.