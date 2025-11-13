Grande Fratello, come andrà fuori tra Jonas e Anita? “Potrebbe essere difficile”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Jonas Pepe e Anita Mazzotta sono sempre più complici al Grande Fratello, da quando hanno deciso di iniziare una relazione sono sempre più uniti, sembra infatti che proceda a gonfie vele tra loro.

Nella casa più spiata dagli italiani non perdono occasione per coccolarsi, baciarsi e chiacchierare per conoscersi meglio. Al momento stanno insieme tutto il giorno ma le cose cambieranno quando finirà il reality e non hanno potuto fare a meno di pensare a cosa succederà tra loro fuori. Entrambi hanno ammesso di essere un po’ preoccupati, Anita Mazzotta ha chiesto a Jonas Pepe se si è immaginato fuori con lei. Il gieffino ha detto di averci pensato molto, dopodiché ha aggiunto: “Prima di pensare al fuori da qua, pensiamo a superare qua”.

Jonas Pepe e Anita Mazzotta pensano a cosa accadrà fuori dal Grande Fratello: la ‘realtà’ li preoccupa

Per la gieffina far funzionare la relazione nella casa del Grande Fratello è facile, ma la vita vera è fuori ed è lì che sarà difficile perché il loro rapporto potrebbe fare i conti con qualche difficoltà. Il fidanzato le ha detto: “Se vuoi le cose, niente è impossibile“.

Anita Mazzotta al gieffino ha poi detto che nonostante abbia pensato alle difficoltà vuole continuare a concentrarsi sul loro rapporto perché non avrebbe iniziato una relazione con lui se avesse pensato ai possibili problemi.