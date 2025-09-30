Giulia Soponariu, scioccante rivelazione al Grande Fratello: “Sono stata rapita”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Al via la nuova edizione del Grande Fratello, ieri sera i telespettatori hanno assistito all’ingresso nella casa più spiata d’Italia dei nuovi concorrenti, una di questi è Giulia Soponariu.

Giovanissima, sorridente e super dinamica di sicuro non passerà inosservata durante il suo percorso nel reality condotto da Simona Ventura su Canale 5. Già nella prima puntata ha catturato non poco l’attenzione con una scioccante rivelazione sul suo passato.

La rivelazione di Giulia Soponariu al Grande Fratello spiazza: cosa ha detto la gieffina

Dopo aver varcato la nota porta rossa del Grande Fratello la gieffina ha chiacchierato un po’ con alcuni suoi compagni di avventura e si è lasciata sfuggire una rivelazione che ha incuriosito tutto. Parlando della sua famiglia ha fatto sapere che i suoi genitori sono della Romania però da circa vent’anni vivono in Italia.

Giulia Soponariu ha poi svelato: “Sono anche stata rapita. Sì sono stata rapita da piccola. No, non in Romania, qui in Italia”. Simone le ha però consigliato di non dire altro e di parlare di argomenti più leggeri perché ci sarà tempo per raccontare queste cose. La gieffina non ha quindi rivelato altri dettagli in merito alla sua storia, in molti però sono curiosi di scoprire cosa le sia successo.