Giuseppe e Rosanna sono già in crisi dopo Uomini e Donne: l’indiscrezione

È stato alquanto turbolento il percorso di Giuseppe e Rosanna a Uomini e Donne, lei continuava a ribadire di non provare un sentimento per lui a differenza dell’ex cavaliere che aveva ammesso di essere innamorato.

Eppure, dopo molti alti e bassi, i due hanno stupito tutti quando hanno comunicato la loro decisione. Quale? Quella di lasciare insieme il noto dating show condotto da Maria De Filippi per vivere la loro relazione lontano dalle telecamere. Sui social si sono mostrati spesso insieme da quando hanno abbandonato Uomini e Donne, dove si sono sempre mostrati molto complici e innamorati.

Momento di crisi per Giuseppe e Rosanna? Cosa sta succedendo dopo Uomini e Donne

I fan della coppia che si è da poco formata nel programma di Maria De Filippi erano convinti che la loro storia d’amore stesse procedendo a gonfie vele, le cose però potrebbero essere diverse. Sembra infatti che il loro rapporto stia attraversando un momento di crisi.

Nelle scorse ore Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram ha fatto sapere che non è un buon momento per la coppia. Queste le sue parole: “Purtroppo la crisi tra Giuseppe e Rosanna è reale“. Al momento non è noto cosa sia successo tra loro e nemmeno se riusciranno a risolvere i problemi di coppia. Non ci resta quindi che attendere per scoprire che piega prenderà il loro rapporto.