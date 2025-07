Giulia De Lellis sulla gravidanza svela: “È stata voluta, si chiamerà Priscilla perché…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È un periodo davvero felice per Giulia De Lellis che presto diventerà mamma per la prima volta, da qualche mese lei e il compagno Tony Effe hanno ufficializzato la gravidanza.

Sui social la nota influencer ha fatto sapere ai suoi seguaci che la dolce attesa sta andando nel migliore dei modi, ci ha tenuto poi a precisare che è stata una gravidanza cercata e voluta. Ha poi rivelato che non è arrivata subito come si aspettava, fosse stato per Tony Effe avrebbe messo subito su famiglia ma lei ha preferito aspettare un po’ perché voleva prima una casa più grande. Ha poi svelato: “Poi non sono rimasta incinta proprio subito”.

Giulia De Lellis svela perché la figlia si chiamerà Priscilla

Ai suoi affezionati follower Giulia De Lellis ha anche spiegato perché hanno scelto il nome Priscilla per la figlia. Queste le sue parole: “La bambina si chiamerà Priscilla, volevamo un nome romano. Significa estremamente nobile, importante. E mi sono completamente innamorata del nome.”

Ai suoi fan ha consigliato di mettere ai loro figli il nome che desiderano e di fregarsene di quello che dicono gli altri. L’influencer ha anche detto che si è rinnamorata di Tony quando le ha proposto questo nome, per lei è stato bellissimo il modo in cui lo diceva.