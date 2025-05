Giulia De Lellis assente al GialappaShow: “Ha dato buca all’ultimo”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri sera al GialappaShow durante la puntata Mario Forest ha fatto sapere che al suo fianco ci sarebbe dovuta essere una co-conduttrice che però ha dato buca all’ultimo, non ha fatto il nome di Giulia De Lellis ma a quanto pare si tratta proprio di lei.

A lanciare l’indiscrezione nelle scorse ore ci ha pensato Grazia Sambruna che ha ricordato sui social che qualche tempo fa Tv Sorrisi & Canzoni aveva annunciato la presenza della nota influencer nel programma dopo Matilde Giolì. L’attrice c’è stata la scorsa settimana, quindi ieri sera era la volta di Giulia De Lellis.

Giulia De Lellis ha dato forfait al GialappaShow? Spunta l’indiscrezione

La nota giornalista su Twitter ha fatto sapere che ieri sera al GialappaShow il fatto che la co-conduttrice fosse assente non era affatto una gag ma un ‘pacco’ reale che però è stato prontamente risolto. Grazia Sambruna si è infatti complimentata con gli autori, i Gialappi e il cast per aver trovato subito una soluzione.

In merito al fatto che Giulia De Lellis abbia dato forfait all’ultimo, su MowMag, ha invece detto: “Notoriamente in dolce attesa, non stupisce che l’influencer abbia potuto rifiutare l’impegno, anche con poco preavviso“.