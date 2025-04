Giulia De Lellis in dolce attesa, spunta il pancino: l’influencer sbotta sui social

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Se ne parlava già da settimane ma fino ad ora il rumors non era stato ancora confermato, nelle scorse ore però il settimanale Chi sembra aver confermato che Giulia De Lellis è in dolce attesa.

La nota rivista ha pubblicato uno scatto che ritrae l’amatissima influencer insieme a Tony Effe, mentre guarda il compagno che gioca a golf solleva la felpa e mostra un pancino già pronunciato che non lascia dubbi, tra pochi mesi diventeranno genitori per la prima volta. Stando all’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi il primogenito della coppia nascerà in autunno.

Giulia De Lellis e Tony Effe presto genitori: lei sbotta sui social

Giulia De Lellis mostra il pancino (Screen Ig @chimagazineit)

La rivista, ma anche moltissimi utenti, non ha potuto fare a meno di far notare un’incredibile coincidenza. Giulia De Lellis sta per diventare mamma per la prima volta e anche il suo ex fidanzato Andrea Damante di recente ha annunciato che la compagna Elisa Visari è incinta.

In molti continuano a chiedersi quando l’influencer ufficializzerà la splendida novità, al momento però sembra che i diretti interessati non abbiano nessuna intenzione di annunciare la gravidanza. Nelle scorse ore tramite alcune storie postate sul suo profilo Instagram Giulia De Lellis si è anche lasciata andare ad uno sfogo. Dopo che la rivista ha pubblicato la foto in cui mostra la pancia ai fan ha detto: “Invece di rompere le p*lle con certe cose completamente inappropriate e fuori luogo nel momento in cui non arrivano dai diretti interessati, vogliamo parlare della bellezza del mio vestito?“.