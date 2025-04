Giulia De Lellis ha dato un ultimatum a Tony Effe: la richiesta dell’influencer

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Rispetto al passato Giulia De Lellis preferisce mantenere la sua sfera personale decisamente più riservata, infatti non si mostra spesso sui social insieme al fidanzato, Tony Effe. I due si sono concessi da poco una romantica vacanza alle Maldive, durante la quale l’influencer ha postato alcuni scatti che la ritraggono con il compagno complici e felici.

Stando ai rumors, però, i due starebbero affrontando un delicato periodo a causa di un ultimatum che lei avrebbe dato al famoso rapper. A rivelare l’indiscrezione ci ha pensato Alberto Dandolo su Oggi, il quale si è detto certo che l’influencer avrebbe messo Tony Effe alle strette. Il motivo? C’entra il suo desiderio di mettere su famiglia.

Giulia De Lellis sogna di diventare mamma: l’ultimatum a Tony Effe

Non è certo un segreto il fatto che la nota influencer sogni da tempo di diventare madre. In più occasioni è stata lei stessa a rivelare che le piacerebbe avere un figlio, anche se di recente ha fatto sapere che prima di mettere su famiglia vuole continuare a dedicarsi alla sua carriera sempre in crescita.

Stando ai rumors la lunga relazione con l’ex fidanzato Carlo Berette sarebbe giunta al capolinea proprio perché lei sognava matrimonio e figli, ma lui non era ancora pronto. Il noto giornalista ha fatto anche sapere che quella alle Maldive non è stata una fuga romantica ma un viaggio di lavoro e che la situazione tra loro sia diventata ancora più delicata dopo che lei gli ha dato l’ultimatum. Riusciranno a lasciarsi la crisi alle spalle? Non ci resta che attendere per scoprire che piega prenderà il loro rapporto.