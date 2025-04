Andrea Damante presto padre, Elisa Visari svela: “È impazzito”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nei giorni scorsi Andrea Damante e la compagna Elisa Visari hanno annunciato una splendida novità sui loro profili Instagram, tra pochi mesi diventeranno genitori per la prima volta.

Nel video che hanno postato si mostrano entrambi molto emozionati, si vede anche il momento in cui hanno scoperto il sesso del bebè, si tratta di un maschietto. In passato hanno affrontato momenti di crisi che li avevano spinti a mettere fine alla loro storia d’amore, col tempo però sono riusciti a risolvere i loro problemi di coppia e si sono riconciliati, oggi sono più innamorati e complici che mai.

Andrea Damante emozionato per l’arrivo del figlio: le rivelazioni di Elisa Visari sul noto deejay

La nascita del primo figlio di Elisa Visari e Andrea Damante è prevista a settembre ed entrambi non vedono l’ora di conoscerlo. Nelle scorse ore la compagna dell’ex tronista di Uomini e Donne ha risposto ad alcune domande dei fan sul suo profilo Instagram inerenti alla gravidanza.

A chi le ha chiesto se il deejay è contento e quali sono le sue emozioni ha così risposto: “Andrea è contentissimo, è impazzito e non vede l’ora che nasca“. Tra le varie cose ha anche rivelato che Andrea Damante è diventato molto apprensivo nei suoi confronti da quando è rimasta incinta. Elisa Visari ha raccontato che la sveglia durante la notte per ricordarle che deve bere e mangiare e se dorme a pancia in giù le dice di girarsi per non schiacciare il bambino.