Giulia De Lellis e Tony Effe alle Maldive insieme

Giulia De Lellis e Tony Effe hanno deciso di rompere il silenzio e mostrare ai fan la loro vacanza da sogno alle Maldive. Dopo giorni di relax e privacy, l’influencer ha condiviso sui social alcuni scatti che li ritraggono insieme, innamorati e felici sotto il sole tropicale.

La coppia ha scelto come meta il lussuoso resort One&Only Reethi Rah, alloggiando in una spaziosa Grand Water Villa with Pool. Le foto mostrano Giulia e Tony sorridenti e complici, segno che la loro relazione procede a gonfie vele.

Secondo indiscrezioni, i due starebbero progettando di andare a vivere insieme in una nuova casa a Milano. Nonostante i progetti futuri, Giulia ha dichiarato di non avere fretta di avere figli, lasciando intendere che la maternità arriverà al momento giusto.