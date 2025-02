Tony Effe e Giulia De Lellis: è crisi?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il settimanale Oggi ha lanciato un’indiscrezione che sta suscitando grande interesse: la storia d’amore tra Tony Effe e Giulia De Lellis potrebbe trovarsi in un momento di crisi. La coppia, che ha iniziato la sua relazione solo qualche mese fa, ha vissuto un’intensa settimana al Festival di Sanremo 2025, ma sembra che dietro le quinte le cose non siano così rosee.



Tony Effe verso la separazione da Giulia De Lellis?

Secondo quanto riportato, i due starebbero affrontando gelosia reciproca e divergenze riguardo al futuro. In particolare, Giulia ha espresso in un’intervista il suo desiderio di costruire una famiglia, un tema che potrebbe generare tensione nella relazione. Nonostante le voci, i diretti interessati non hanno né confermato né smentito le indiscrezioni, ma la loro presenza sui social è diminuita, suscitando ulteriori speculazioni.

Mentre Giulia si dedica alla promozione dei suoi prodotti di skincare, Tony è concentrato su impegni lavorativi, con concerti già in programma. La situazione rimane incerta e i fan attendono ulteriori sviluppi su questa intrigante storia d’amore.