Zelig 30, anticipazioni e ospiti 20 ottobre: Max Giusti ospite speciale nella terza puntata

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Martedì 20 ottobre Zelig 30 torna in prima serata su Canale 5 con una puntata che celebra trent’anni di comicità italiana. Inoltre, Michelle Hunziker, Ale e Franz guidano una serata ricca di ospiti, sketch e momenti cult che riportano il pubblico nella storia del programma. Il palco accoglie volti amatissimi e un ospite speciale che promette un mix di ironia e ritmo.

A questo punto diventa inevitabile chiedersi: quali comici tornano sul palco? Cosa porta Max Giusti nella terza puntata? E quale minuto entrerà nella storia del Best Minute?

Zelig 30: Max Giusti arriva sul palco e la serata cambia ritmo

La terza puntata di Zelig 30 accoglie Max Giusti come ospite speciale. Inoltre, il comico porta nuovi personaggi, imitazioni e momenti che giocano con l’attualità. Il suo ingresso cambia subito il ritmo della serata, perché il pubblico conosce bene la sua capacità di alternare satira, ironia e improvvisazione. Michelle Hunziker, Ale e Franz accompagnano Giusti in alcuni sketch pensati per celebrare i trent’anni del programma.

Intanto, la puntata alterna ricordi, battute e sorprese che richiamano la storia di Zelig senza perdere la freschezza delle nuove edizioni. Il trio alla conduzione mantiene un clima leggero e dinamico, mentre Giusti aggiunge un tocco di energia che rende la serata ancora più imprevedibile.

Zelig 30: i comici storici tornano sul palco e riportano i loro personaggi cult

La puntata del 20 ottobre vede il ritorno di alcuni dei protagonisti più amati della comicità italiana. Inoltre, il palco si riempie di stili diversi, linguaggi opposti e personaggi che hanno segnato la storia del programma.

Tra i comici presenti arrivano Anna Maria Barbera, Antonio Ornano, Leonardo Manera, Giancarlo Kalabrugovic, Franco Neri, Gianni Cinelli, Vincenzo Comunale, Filippo Caccamo, Claudio Batta, Gigi Rock, Chiara Lippi, Senso d’Oppio, Francesco Migliazza, Simone Barbato e Alessandro Politi. Ognuno porta un pezzo della propria comicità, creando una serata che alterna monologhi, sketch, satira e momenti musicali. Inoltre, la varietà degli interventi conferma la forza di Zelig: un palco dove convivono generazioni diverse e stili opposti. La Roy Paci Orchestra accompagna ogni ingresso con musica dal vivo, mentre il corpo di ballo arricchisce la scena con coreografie pensate per valorizzare ogni sketch.

Nuovo round del Best Minute con Abatantuono, Finocchiaro ed Elio

Prosegue anche il Best Minute, il gioco che mette in gara i momenti più divertenti dei trent’anni di Zelig. Inoltre, tre giudici d’eccezione – Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro ed Elio – pescano dai circa 25.000 minuti dell’archivio del programma. Ogni giudice porta un ricordo diverso e difende il proprio minuto preferito. Intanto, il pubblico scopre clip storiche che mostrano quanto Zelig abbia influenzato la comicità italiana. Il confronto tra i tre giudici crea momenti esilaranti, perché ognuno difende il proprio minuto con entusiasmo e ironia.

Inoltre, il Best Minute diventa un modo per celebrare la storia del programma senza trasformarla in nostalgia, ma riportandola sul palco con energia nuova. La puntata si chiude con un ritmo alto, grazie alla musica della Roy Paci Orchestra e alle coreografie che accompagnano gli ultimi sketch.