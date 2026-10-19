Cambio programmazione Rai1 dal 20 ottobre: Affari Tuoi si allunga e le fiction slittano alle 21.50

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Dal 20 ottobre 2026, Rai 1 cambia la struttura della prima serata con una decisione che punta tutto su Affari Tuoi. Inoltre, la rete modifica gli orari delle fiction e sposta Porta a Porta più avanti nel palinsesto. La scelta arriva in un momento di grande forza per il game show di Stefano De Martino, che continua a crescere negli ascolti e trascina l’intera fascia. A questo punto diventa inevitabile chiedersi: quanto si allunga Affari Tuoi? Come cambiano gli orari delle fiction? E cosa succede a Porta a Porta?

Affari Tuoi: il nuovo orario e l’allungamento che ridisegna la serata

Dal 20 ottobre, Affari Tuoi ottiene più spazio. Inoltre, la rete decide di allungare il game show per sfruttare il suo richiamo sul pubblico. Il programma di Stefano De Martino diventa il fulcro dell’access e trascina l’inizio della prima serata alle 21.50. La scelta nasce dai risultati delle ultime settimane, con ascolti che superano spesso i 4 milioni e una crescita costante. Intanto, l’allungamento crea un flusso più forte prima della fiction, perché la rete punta a trattenere il pubblico fino all’avvio della serata lunga. La formula era già stata sperimentata nella stagione precedente e ora torna in modo più strutturato, con l’obiettivo di consolidare la leadership della rete.

Affari Tuoi: fiction alle 21.50 e un nuovo ritmo per il prime time

L’allungamento di Affari Tuoi provoca uno slittamento delle fiction, che dal 20 ottobre iniziano alle 21.50. Inoltre, la sperimentazione debutta con Tutto l’Amore che resta, la serie con Raoul Bova, proposta in un solo episodio per testare la nuova struttura. La settimana successiva la rete ripete la formula e valuta l’estensione del modello ad altre fiction della stagione. Il nuovo orario crea una serata più compatta, dove il game show diventa il traino principale e la fiction assume una collocazione più tardiva ma più strategica. La rete punta a un palinsesto che sfrutta al massimo la forza dell’access, costruendo un flusso continuo fino alla seconda serata.

Affari Tuoi: Porta a Porta slitta alle 22.55 e si adatta alla nuova fascia

Il cambio di orario coinvolge anche Porta a Porta, che dal 20 ottobre parte alle 22.55. Inoltre, il talk di Bruno Vespa si adatta alla nuova fascia, mantenendo il suo ruolo di approfondimento notturno. La rete sceglie di collocare Porta a Porta dopo la fiction, creando una serata più lunga e più modulata. Intanto, Vespa continua a presidiare la seconda serata con interviste, analisi e ospiti politici. Il nuovo assetto conferma la volontà della Rai di costruire un prime time più flessibile, dove Affari Tuoi diventa il motore della serata e trascina gli altri programmi verso una collocazione più strategica.