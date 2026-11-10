Helena Prestes, tenero messaggio per l’ex gieffina: ecco da chi

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Helena Prestes continua il suo momento d’oro in seguito alla partecipazione al Grande fratello. La modella brasiliana ha siglato importanti collaborazioni che le hanno permesso di viaggiare sia in Italia che all’estero. In queste ore, la donna ha pubblicato nel suo profilo Instagram un nuovo post riguardante una sua partnership con un noto brand per la cura della pelle di cui è diventata testimonial non da molto. Nel filmato si vede la compagna di Javier Martinez sponsorizzare una crema in maniera professionale ma allo stesso tempo molto simpatica. Un video che in breve tempo ha scatenato l’approvazione sia dei suoi tanti fans ma anche di una persona molto vicina a Helena Prestes.

Helena Prestes, tenero messaggio dal padre di Javier Martinez

Il padre di Javier Martinez è tornato ad elogiare la sua nuora sui social. Mariano ha commentato la sponsorizzazione fatta dalla donna su Instagram con le seguenti parole: “La compro anch’io, mi hai convinto” per poi aggiungere un tenero messaggio: “La amo da morire”. L’uomo non è nuovo ad elargire commenti di questo genere nei confronti di Helena Prestes. Di recente, Mariano aveva commentato in questo modo uno scherzo che suo figlio aveva fatto ai danni della nuora:“La cosa più bella. Io li adoro così tanto.” L’uomo ha dimostrato di essersi particolarmente affezionato alla donna che da quasi due anni condivide la vita con Javier Martinez.