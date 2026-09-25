L’oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 28 settembre al 4 ottobre su lavoro e fortuna, pagelle: voto 9 al Capricorno

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Secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 28 settembre al 4 ottobre, i nativi del Capricorno sono pieni di energia e attendono novità professionali stimolanti nei primi giorni della settimana. I nati sotto il segno dell’Acquario devono chiarire i propri obiettivi ed essere pronti a un cambiamento radicale se insoddisfatti, mentre i Pesci vivranno un martedì ideale per superare prove e avranno ottime opportunità sul fronte lavorativo.

Oroscopo settimanale dal 28 settembre al 4 ottobre: da Ariete a Cancro

Ariete – Hai campo libero per sbloccare ciò che era rimasto in sospeso. Che si tratti di rilanciare un progetto o chiudere una trattativa, l’oroscopo di Paolo Fox ti vede finalmente pronto a riprendere il timone. Voto: 8,5

Toro – Se hai appena iniziato un percorso lavorativo, le prime difficoltà sono del tutto normali. Concediti il tempo di prendere le misure con i nuovi colleghi prima di pretendere i successi del passato. Voto: 6,5

Gemelli – Grandi manovre sul fronte professionale: tra ruoli inediti e responsabilizzazione, ti ritrovi a interagire con un ambiente completamente rinnovato. Voto: 7,5

Cancro – La strada che hai intrapreso è impegnativa e qualche intoppo causato da Saturno è da mettere in conto, ma stai comunque avanzando. La chiave per vincere? Precisione e calma. Voto: 6,5

Paolo Fox, oroscopo lavorativo da lunedì 28 settembre a domenica 4 ottobre: da Leone a Scorpione

Leone – Nei primi giorni della settimana la pazienza sarà la tua risorsa migliore. Non sollecitare risposte che tardano ad arrivare e incanala le energie solo su ciò che porta frutti concreti. Voto: 6

Vergine – Anche se i piani lavorativi sono cambiati in corsa, stai mettendo i tasselli per qualcosa di importante. Le prossime settimane saranno fondamentali per gettare solide fondamenta. Voto: 7,5

Bilancia – Entro il fine settimana potresti accusare un po’ di stanchezza per il carico di impegni accumulato, ma non mollare: la meta che stai inseguendo ripagherà ogni fatica. Voto: 6

Scorpione – Giorni di discussioni con chi ha potere sulle tue scelte lavorative. Mantieni i nervi saldi di fronte alle provocazioni, ma fai valere con fermezza il tuo punto di vista. Voto: 6

La settimana 28 settembre-4 ottobre secondo Paolo Fox: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Nonostante un cielo affollato da Marte, Giove e Saturno che complica un po’ i piani, ti si prospetta una settimana ideale per prendere decisioni strategiche. Voto: 7

Capricorno – Sei pieno di energia, e tra lunedì e mercoledì potresti ricevere proprio la chiamata che aspetti. Una conferma professionale aprirà scenari molto stimolanti. Voto: 9

Acquario – È il momento di fare il punto della situazione: chiarisciti le idee sui tuoi obiettivi e, se le condizioni attuali non ti soddisfano più, valuta seriamente una svolta radicale. Voto: 5,5

Pesci – Martedì avrai la concentrazione ideale per superare a pieni voti un test o una prova. Se sei in cerca di un’occupazione, ci sono buone novità all’orizzonte. Voto: 8