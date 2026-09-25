Giudice di pace di Manfredonia – L’impegno dell’Associazione Unione degli avvocati di Manfredonia
Giudice di pace di Manfredonia – L’impegno dell’Associazione Unione degli avvocati di Manfredonia per garantire organico adeguato ed efficienza funzionale al presidio di giustizia più prossimo ai cittadini
L’Associazione Unione degli Avvocati di Manfredonia a far data dal mese di giugno, immediatamente
dopo l’insediamento del nuovo ed unico Giudice di Pace presso l’ufficio di Manfredonia, nominato a
seguito di procedura concorsuale per il quadriennio 2026/2029, ha sottoposto la grave situazione di
sottorganico del detto ufficio al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia.
Infatti, l’assegnazione di un solo Giudice di Pace, a fronte di una pianta organica che ne prevede
quattro e di un carico di ruolo di circa 1400 fascicoli per un territorio esteso anche a Monte Sant’Angelo,
Mattinata, Zapponeta e alle Isole Tremiti determina un evidente pregiudizio per l’efficienza del servizio
giustizia e, in primo luogo per i cittadini. Al ruolo pregresso si aggiungono poi le cause di nuova iscrizione
che di fatto hanno determinato una paralisi dell’Ufficio: una causa iscritta a ruolo oggi vede la prima
udienza fissata a un anno e mezzo di distanza!
Il Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Foggia ha immediatamente preso in carico la questione e
di concerto con la nostra associazione e con l’ufficio di Presidenza del Tribunale di Foggia sta cercando di
individuare ogni possibile soluzione idonea a ripristinare la funzionalità dell’Ufficio.
Nelle prossime settimane è previsto anche un incontro con il Presidente del Tribunale per
individuare una soluzione concreta alla vicenda.
Nel contempo, la nostra associazione nei giorni scorsi grazie anche al contributo dell’Avv. Antonio
Leone (già membro del CSM), ha formalmente sottoposto tale grave situazione anche al Consiglio
Superiore della Magistratura, ed in particolare al Comitato di Presidenza del CSM e al Presidente della
VIII Commissione, chiedendo un intervento volto ad incrementare in misura adeguata il numero dei
magistrati da assegnare all’Ufficio del Giudice di Pace di Manfredonia.
Fiduciosi che si possa individuare una soluzione idonea a rimediare alla grave situazione del
nostro ufficio del Giudice di Pace, destinata purtroppo ad aggravarsi nel tempo in ragione delle maggiori
competenze previste dalla c.d. riforma cartabia.
Manfredonia, 25 settembre 2026.
L’Associazione Unione degli Avvocati di Manfredonia
Il Presidente Avv. Giovanni Bisceglia
La Segretaria Avv. Paola Ciuffreda