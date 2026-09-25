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Giudice di pace di Manfredonia – L’impegno dell’Associazione Unione degli avvocati di Manfredonia per garantire organico adeguato ed efficienza funzionale al presidio di giustizia più prossimo ai cittadini



L’Associazione Unione degli Avvocati di Manfredonia a far data dal mese di giugno, immediatamente

dopo l’insediamento del nuovo ed unico Giudice di Pace presso l’ufficio di Manfredonia, nominato a

seguito di procedura concorsuale per il quadriennio 2026/2029, ha sottoposto la grave situazione di

sottorganico del detto ufficio al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia.



Infatti, l’assegnazione di un solo Giudice di Pace, a fronte di una pianta organica che ne prevede

quattro e di un carico di ruolo di circa 1400 fascicoli per un territorio esteso anche a Monte Sant’Angelo,

Mattinata, Zapponeta e alle Isole Tremiti determina un evidente pregiudizio per l’efficienza del servizio

giustizia e, in primo luogo per i cittadini. Al ruolo pregresso si aggiungono poi le cause di nuova iscrizione

che di fatto hanno determinato una paralisi dell’Ufficio: una causa iscritta a ruolo oggi vede la prima

udienza fissata a un anno e mezzo di distanza!



Il Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Foggia ha immediatamente preso in carico la questione e

di concerto con la nostra associazione e con l’ufficio di Presidenza del Tribunale di Foggia sta cercando di

individuare ogni possibile soluzione idonea a ripristinare la funzionalità dell’Ufficio.

Nelle prossime settimane è previsto anche un incontro con il Presidente del Tribunale per

individuare una soluzione concreta alla vicenda.



Nel contempo, la nostra associazione nei giorni scorsi grazie anche al contributo dell’Avv. Antonio

Leone (già membro del CSM), ha formalmente sottoposto tale grave situazione anche al Consiglio

Superiore della Magistratura, ed in particolare al Comitato di Presidenza del CSM e al Presidente della

VIII Commissione, chiedendo un intervento volto ad incrementare in misura adeguata il numero dei

magistrati da assegnare all’Ufficio del Giudice di Pace di Manfredonia.

Fiduciosi che si possa individuare una soluzione idonea a rimediare alla grave situazione del

nostro ufficio del Giudice di Pace, destinata purtroppo ad aggravarsi nel tempo in ragione delle maggiori

competenze previste dalla c.d. riforma cartabia.



Manfredonia, 25 settembre 2026.

L’Associazione Unione degli Avvocati di Manfredonia

Il Presidente Avv. Giovanni Bisceglia

La Segretaria Avv. Paola Ciuffreda