Uomini e Donne, Giovanni Grazioso è il nuovo tronista: dopo Temptation Island è pronto per un nuovo amore

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Le voci che circolavano dopo il suo percorso a Temptation Island erano vere, Giovanni Grazioso infatti è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Il video di presentazione del 31enne è stato mandando in onda nella puntata di oggi, approderà nel dating show per cercare l’amore.

Il ragazzo è stato uno dei personaggi più chiacchierati dell’ultima edizione di Temptation Island, dove ha dovuto fare i conti con una grande delusione. Nel villaggio ha sofferto molto quando ha scoperto che i suoi sospetti sull’ex fidanzata Sabrina Soussi erano fondati, la ragazza infatti ha ammesso di aver avuto una distrazione mentre stavano insieme. Nel programma doveva dimostrargli che si poteva ancora fidare di lei ma non è stato affatto così, la sua vicinanza al single Lory infatti ha solo peggiorato le cose.

Giovanni Grazioso dopo Temptation Island approda a Uomini e Donne: è il nuovo tronista

C’è stato anche un bacio tra Sabrina e Lory, deluso dall’ex fidanzata Giovanni Grazioso ha deciso di mettere fine alla loro storia d’amore uscendo da solo dal reality dei sentimenti. Dopo il programma ha sentito l’ex tentatrice Elisa e stando ai rumors ha avuto altri flirt, quando è stato criticato si è difeso dicendo che era single e non ha mancato di rispetto a nessuno.

Adesso Giovanni Grazioso è pronto a vivere una nuova esperienza, cercherà la sua anima gemella a Uomini e Donne ed è certo che con la sua simpatia e il suo modo di fare farà divertire i telespettatori. In molti non vedono l’ora di guardare il suo percorso, riuscirà a ritrovare l’amore dopo l’ultima delusione? Lo vedremo.