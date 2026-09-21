Elisa sbugiarda Giovanni Grazioso: “Tra noi sono successe cose importanti dopo Temptation Island”

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Dopo varie segnalazioni sul suo conto Giovanni Grazioso nei giorni scorsi si è sfogato sui social. L’ex volto di Temptation Island ci ha tenuto a precisare che dopo il reality era single e ha pensato di divertirsi, senza però mancare di rispetto a nessuno.

Eppure l’ex tentatrice Elisa non ha gradito le sue parole, per questo motivo ha voluto fornire la sua versione in merito al loro rapporto. Ospite a Casa Lollo la ragazza ha svelato cosa è successo tra loro dopo Temptation Island. Stando ai rumors i due si sentivano dopo il programma, dettaglio che lei ha confermato.

L’ex tentatrice Elisa parla del suo rapporto con Giovanni Grazioso: cosa è successo tra loro dopo Temptation Island

La ragazza ha detto che se è vero ciò che riporta l’articolo, cioè che Giovanni Grazioso avrebbe detto che l’ha sbolognata, la cosa la infastidisce molto perché non è andata davvero così. A detta sue le cose sono andate in modo diverso e può dimostrarlo, a Lorenzo Pugnaloni ha anche detto che non dice cosa è successo realmente però gli vuole bene.

Elisa ha precisato che ci ha tenuto a rompere il silenzio per non far passare una versione dei fatti non veritiera. La ragazza ha raccontato che lei e l’ex fidanzato di Sabrina Soussi dopo Temptation Island si sono sentiti per molto tempo. Tra le varie cose ha aggiunto: “Sono successe cose vere, importanti tra noi. Non mi ha semplicemente snobbata. Ci siamo allontanati perché lui era geloso e determinate cose non sono state gestite bene“.