Manfredonia: sventato tentato suicidio, poliziotto salva una donna con il dialogo

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MANFREDONIA – Tragedia sfiorata nella giornata di ieri, 5 ottobre, a Manfredonia. Una donna in evidente stato confusionale ha minacciato di compiere un gesto estremo, allarmando i passanti che, di fronte alla drammaticità della situazione, hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Il Fatto è accaduto nel tardo pomeriggio sul lungomare di Siponto.

La macchina dei soccorsi si è attivata in modo tempestivo, portando sul posto gli uomini della Guardia Costiera, la Polizia di Stato e un’ambulanza. In un primo momento le operazioni di salvataggio si sono rivelate complesse: la donna, visibilmente scossa, ha cercato di allontanarsi rifiutando categoricamente ogni tentativo di approccio da parte dei soccorritori.

A sbloccare la situazione è stato l’intervento provvidenziale di un poliziotto. Comprendendo il profondo disagio della donna, l’agente ha scelto la via dell’empatia: si è seduto accanto a lei e, con grande umanità, le ha parlato a lungo. Dopo alcune ore di dialogo, la pazienza e la sensibilità dell’agente hanno fatto breccia, convincendola a calmarsi e a rinunciare al tragico intento.

Una volta messa in sicurezza, la donna è stata affidata alle cure del personale del 118 e condotta presso l’ospedale di Manfredonia per i necessari accertamenti medici. Un epilogo a lieto fine reso possibile dal senso civico dei cittadini e dalla straordinaria sensibilità delle forze dell’ordine.