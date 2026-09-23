Tutto per la mia famiglia, cambio programmazione: la soap sbarca anche in seconda serata
Cambio di programmazione su Mediaset per Tutto per la mia famiglia. A partire da giovedì 24 settembre, l’amata soap in onda su Canale 5 non resterà confinata al consueto appuntamento pomeridiano, ma avrà anche uno spazio in seconda serata.
L’appuntamento delle 16:05 è stato saldamente confermato, mentre la nuova collocazione serale è prevista indicativamente dalle 23:15 alle 00:35. La puntata andrà in onda subito dopo Racconto di una notte, in programma dalle 21:55.
Si tratta di una novità importante, che di fatto amplia la presenza dell’amata soap ambientata in Turchia nel palinsesto, con un secondo appuntamento nella stessa giornata. La serie sarà quindi disponibile anche in una fascia oraria completamente diversa da quella abituale.
Clicca e guarda il Video della news
Per gli spettatori che seguono quotidianamente Tutto per la mia famiglia cambia dunque la modalità di fruizione della serie. Oltre al tradizionale appuntamento del pomeriggio, sarà possibile ritrovare la soap anche in tarda serata, con una puntata dalla durata prevista di circa un’ora e venti minuti.
Il nuovo appuntamento partirà ufficialmente giovedì 24 settembre. Il pubblico dovrà quindi tenere presenti entrambi gli orari: quello pomeridiano delle 16:05 e la nuova collocazione serale, fissata dalle 23:15 circa fino alle 00:35.
La modifica al palinsesto porta così Tutto per la mia famiglia fuori dalla sola fascia diurna, aggiungendo una nuova occasione per seguire la serie anche nelle ore serali.