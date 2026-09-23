Racconto di una notte, cambio di programmazione: puntate più brevi in prima serata
Nuovo cambio di palinsesto su Mediaset a partire da giovedì 24 settembre 2026. Racconto di una notte, l’amata serie tv in onda su Canale 5 verrà trasmessa in prima serata dalle 21.55 alle 23.15, con una durata quindi più breve rispetto alla programmazione precedente.
A seguire spazio a Tutto per la mia famiglia, altra soap di grande successo in onda sulla rete Mediaset, che approda così anche nella fascia serale dopo l’appuntamento quotidiano del daytime.
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La nuova organizzazione riguarda anche il successivo appuntamento di Racconto di una notte: la puntata prevista per domenica 27 settembre subirà infatti una variazione di palinsesto.
I telespettatori dovranno quindi prestare attenzione ai nuovi orari per seguire gli sviluppi della serie turca, che vede protagonisti Mahir e Canfeza. Le nuove puntate si preannunciano già da ora ricchi di colpi di scena. Va infine sottolineato, che ogni appuntamento della Serie Tv turca, potrà essere riapprezzato on-demand su Mediaset Infinity.
Non ci resta che tenervi aggiornati in tempo reale su eventuali nuovi cambi di programmazione.