Valentina Riccio in ospedale dopo una caduta, il racconto: “È stato davvero un incubo per me”

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Paura per Valentina Riccio che nei giorni scorsi è finita di nuovo in ospedale, cosa le è successo? A raccontarlo è stata lei stessa sul suo profilo Instagram dove ha rivelato di essere spaventata molto.

A breve l’ex volto di Temptation Island darà alla luce il figlio che aspetta dal compagno Antonio Panico. La gravidanza però non è stata serena come sperava. Tante infatti sono state le preoccupazioni, ai fan ha detto che si reca continuamente in ospedale per via degli esami che non vanno bene o per le contrazioni.

Valentina Riccio è stata ricoverata a causa di una caduta: cosa ha raccontato sui social ai suoi follower l’ex fi Temptation Island

La compagna di Antonio Panico ha fatto sapere di essere stata ricoverata in ospedale durante il weekend per una brutta caduta, per lei è stato veramente un incubo. Come è successo? Ai fan ha raccontato che mentre il compagno stava pitturando un muro in giardino sono cadute delle gocce e lei voleva pulirle.

Valentina Riccio ha gettato acqua e detersivo a terra, poi si è tolta le ciabatte e ha iniziato a pulire ma è scivolata. Cadendo si è fatta un profondo taglio sul dito e per la paura ha avuto delle contrazioni. Ha poi aggiunto: “Mi hanno ricoverata però per fortuna è rientrato tutto e ieri sera mi hanno dimesso“.