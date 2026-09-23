Verissimo, ospiti e anticipazioni del 26 e 27 settembre: tra loro anche Amanda Knox ed Elisabetta Canalis

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Il weekend di Verissimo si prepara a regalare due puntate cariche di storie, emozioni e ritorni molto attesi. Silvia Toffanin accoglierà ospiti diversi tra loro, pronti a raccontarsi senza filtri. Ma chi vedremo esattamente in studio? Quali temi verranno affrontati? E quali sorprese potrebbero arrivare, considerando che la lista degli ospiti è ancora in aggiornamento?

Domenica 27 settembre: Amanda Knox torna in tv a Verissimo

Tra gli ospiti più attesi della domenica c’è Amanda Knox, protagonista di un’intervista esclusiva che segna il suo ritorno in televisione italiana. Knox ripercorrerà la sua vicenda giudiziaria legata al caso Meredith Kercher, la lunga battaglia processuale e la vita che ha costruito dopo l’assoluzione definitiva del 2015.

Negli ultimi mesi è tornata a far discutere per una scelta inaspettata: trasformare la sua esperienza in uno spettacolo di stand‑up comedy, Cartwheel. Una decisione che ha diviso l’opinione pubblica e che potrebbe essere approfondita nel confronto con Silvia Toffanin.

La sua presenza promette uno dei momenti più intensi del weekend di Verissimo.

Sabato 26 settembre: Elisabetta Canalis tra carriera, vita privata e un’amicizia finita

Nella puntata di sabato arriverà Elisabetta Canalis, pronta a raccontare il suo nuovo percorso professionale e alcuni aspetti della sua vita personale. La showgirl si prepara infatti a debuttare come nuova conduttrice di Tú sí que vales, un ruolo che segna un ritorno importante nel prime time italiano.

Non è escluso che durante l’intervista possa affrontare anche la fine dell’amicizia con Maddalena Corvaglia, tornata al centro del dibattito dopo alcune dichiarazioni e un presunto retroscena economico riportato da Selvaggia Lucarelli. La Canalis potrebbe scegliere di chiarire, oppure di non entrare nel merito: la curiosità del pubblico è altissima.

Ospiti in aggiornamento: un weekend ricco per Verissimo

Il weekend del 26 e 27 settembre si preannuncia particolarmente ricco, ma la lista degli ospiti di Verissimo è ancora in aggiornamento. La redazione sta definendo gli ultimi nomi che si aggiungeranno alle interviste già annunciate, promettendo un mix di storie personali, ritorni televisivi e momenti emotivi che da sempre caratterizzano il talk di Silvia Toffanin.

Con Amanda Knox pronta a raccontare la sua verità e Elisabetta Canalis attesa per un confronto a tutto campo, Verissimo si conferma uno degli appuntamenti più seguiti del weekend televisivo.