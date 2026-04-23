GF Vip, Raul Dumitras su Renato e Lucia: “In questo triangolo non ci sono mai voluto entrare”

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Anche se spesso si scontrato Renato Biancardi e Lucia Ilardo non hanno messo definitivamente fine al loro flirt al Grande Fratello Vip, lei però sembra aver puntato gli occhi anche su Raul Dumitras.

Negli ultimi giorni si è avvicinata spesso al gieffino, ci sono stati anche dei baci, l’ex volto di Temptation Island però ha voluto fare chiarezza ieri sera in diretta. Raul Dumitras ha chiaramente detto che non ha nessuna intenzione di far parte di un triangolo amoroso.

Raul Dumitras prende le distanze tra Lucia e Renato al GF Vip: nessun triangolo amoroso nella casa

Alla conduttrice ieri sera al Grande Fratello Vip Raul ha detto: “Finché scherziamo va bene, la verità è che in questo triangolo non ci sono mai voluto entrare“. Ha anche precisato che fin dal primo giorno ha rivelato le sue idee a Lucia Ilardo e le ha chiaramente detto che non potrà esserci nulla tra loro.

Riferendosi al rapporto tra la gieffina e Renato Biancardi il gieffino ha ribadito che non è mai voluto entrare in questo loro gioco, non intende mettersi in mezzo perché la cosa non gli interessa. In studio ha detto la sua anche Blu ed è stata alquanto pungente con la Ilardo consigliandole di cambiare stazione perché non sono disponibili i binari, ha anche detto che nella casa ci ha provato con tutti.