Eventi Manfredonia
Manfredonia celebra la Festa della Liberazione
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Manfredonia celebra la Festa della Liberazione
La Città di Manfredonia celebra il 25 Aprile, giornata simbolo di libertà, democrazia e memoria condivisa.
Un momento per onorare il sacrificio di chi ha lottato per restituire al nostro Paese dignità e futuro, e per rinnovare l’impegno verso i valori della Costituzione.
Programma della giornata:
Ore 8.00
Giro per le vie cittadine del Concerto Bandistico Città di Manfredonia
Ore 10.00
Ritrovo presso la Sede Municipale delle Autorità Civili e Militari
Deposizione della corona al Milite Ignoto
Ore 10.30
Deposizione della corona al Monumento ai Caduti di tutte le Guerre (Villa Comunale)
Saluto del Sindaco
La cittadinanza è invitata a partecipare.