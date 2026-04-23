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Manfredonia celebra la Festa della Liberazione

La Città di Manfredonia celebra il 25 Aprile, giornata simbolo di libertà, democrazia e memoria condivisa.

Un momento per onorare il sacrificio di chi ha lottato per restituire al nostro Paese dignità e futuro, e per rinnovare l’impegno verso i valori della Costituzione.

Programma della giornata:

Ore 8.00

Giro per le vie cittadine del Concerto Bandistico Città di Manfredonia

Ore 10.00

Ritrovo presso la Sede Municipale delle Autorità Civili e Militari

Deposizione della corona al Milite Ignoto

Ore 10.30

Deposizione della corona al Monumento ai Caduti di tutte le Guerre (Villa Comunale)

Saluto del Sindaco

La cittadinanza è invitata a partecipare.