Un Posto al Sole, spoiler 23 aprile 2026: tensioni tra Ferri e Stefano, Serena fa una scoperta su Maurizio

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 23 aprile 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che continuerà ad aumentare la rivalità tra Roberto e Stefano Mori. Quella dell’amante di Greta sarà una presenza alquanto ingombrante, sia nella sua sfera personale che in quella privata. Ferri cercherà di contenerla, a risentirne però sarà Michele.

Spoiler Un posto al sole 23 aprile 2026: Greta e Cristina si riavvicinano? Bice coinvolge Guido e Mariella

C’è stata molta tensione tra Cristina e la madre dopo le recenti scoperte della ragazza, lei era legatissima a Edoardo e ha sofferto molto quando è venuta a conoscenza della clandestina relazione di Greta. Le due cercheranno di affrontare con coraggio il presente.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Serena farà un’importante scoperta su Maurizio, il padre delle gemelle. Intanto Guido e Mariella si ritroveranno ancora una volta coinvolti nelle caotiche vicende di Bice.