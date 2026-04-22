Raul Dumitras mette un freno con Lucia Ilardo al GF Vip: “Abbiamo idee troppo diverse”

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Negli ultimi giorni Raul Dumitras e Lucia Ilardo si sono avvicinati molto al Grande Fratello Vip, tra loro ci sono stati alcuni baci per ‘gioco’ e lei ha anche ammesso che farebbe dei figli con uno come lui.

In molti hanno iniziato a chiedersi se potrebbe nascere un flirt tra loro nella casa più spiata dagli italiani, la gieffina però sembra ancora molto presa da Renato Biancardi. Dopo le ultime incomprensioni ha provato ad avere un chiarimento con lui, gli ha anche detto di esserci rimasta male quando ha invitato Raul a chiederle di dormire con lui.

Nessun flirt tra Lucia Ilardo e Raul Dumitras al GF Vip? Il gieffino fa chiarezza sul loro rapporto

Lucia e Raul mentre erano da soli hanno parlato del loro rapporto e di un possibile coinvolgimento tra loro, lui però non sembra aver lasciato dubbi sul fatto che non ci sarà altro oltre ad un legame di amicizia. Alla gieffina ha detto: “Da parte mia non c’è mai stato nessun tipo di sguardo, sei una brava ragazza però non possiamo collimare, abbiamo idee troppo diverse“.

Raul Dumitras pensa che Lucia Ilardo sia instabile per questo non potrebbe esserci nulla tra loro, lui al suo fianco ha bisogno di una persona stabile e in grado di impegnarsi nel rapporto. La gieffina invece ha detto che ha bisogno di adrenalina, però accanto a lei cerca qualcuno che le dia stabilità, questa la replica di lui: “A me questo crea instabilità“. Sembra quindi che non nascerà nulla tra loro al Grande Fratello Vip, i colpi di scena però non mancano mai e potrebbe succedere di tutto nella casa.