Alessia Marcuzzi, chi è Tiago Schietti: età, lavoro e carriera del nuovo fidanzato

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il nome di Alessia Marcuzzi torna a far vibrare il mondo del gossip, ma questa volta non per un nuovo programma televisivo o un progetto imprenditoriale. A catturare l’attenzione è la sua vita privata, che dopo anni di riservatezza sembra aver trovato un nuovo equilibrio accanto a un uomo lontano dai riflettori.

Le immagini arrivate dal Brasile e quelle rubate a Venezia hanno acceso la curiosità dei fan, che ora vogliono sapere tutto su Tiago Schietti, l’uomo che ha riportato il sorriso sul volto della conduttrice. Chi è davvero? Qual è il suo percorso professionale? E come si sono incontrati? Scopriamolo insieme.

Alessia Marcuzzi e Tiago Schietti: come è nata la storia che ha conquistato i fan

La relazione tra Alessia Marcuzzi e Tiago Schietti è sbocciata lontano dall’Italia, durante un viaggio che la conduttrice aveva organizzato con alcune amiche. In quel contesto informale, immersa nella vitalità brasiliana, sarebbe avvenuto il primo incontro. Da quel momento, la sintonia tra i due avrebbe iniziato a crescere, alimentata da una serie di viaggi che hanno permesso alla coppia di ritagliarsi momenti lontani dai riflettori.

La conferma è arrivata solo di recente, quando Alessia ha scelto di condividere sui social una foto che non lasciava spazio a dubbi. Lo scatto, ambientato in una delle spiagge più suggestive del Brasile, mostrava un’intesa evidente, fatta di sguardi complici e gesti spontanei. La scelta di rendere pubblica la relazione dopo anni di silenzio sentimentale ha sorpreso molti, ma ha anche mostrato una donna serena, pronta a vivere un nuovo capitolo con naturalezza.

Chi è Tiago Schietti: età, origini e un passato che racconta molto

Tiago Schietti è un manager italo‑brasiliano di circa quarant’anni, nato e cresciuto a San Paolo. La sua figura si distingue per un profilo internazionale che unisce rigore professionale e una forte passione sportiva. Prima di incontrare Alessia, era già noto in Brasile per un matrimonio molto seguito con Kika Laffranchi, ereditiera e atleta, con cui ha avuto un figlio nel 2023.

Nonostante il clamore mediatico che aveva accompagnato quella fase della sua vita, oggi Tiago appare molto riservato. Il suo profilo social è privato e conta poche migliaia di follower, un dettaglio che conferma la volontà di mantenere un equilibrio tra vita pubblica e sfera personale. La presenza di Alessia tra i suoi contatti più stretti è uno dei pochi segnali visibili del legame che li unisce.

La carriera di Tiago Schietti: finanza internazionale e disciplina sportiva

Sul piano professionale, Tiago Schietti ricopre un ruolo di grande responsabilità. È Direttore Esecutivo di Supernova Capital Gestão de Recursos, una società che opera nel settore degli investimenti, con particolare attenzione al mercato immobiliare e al credito aziendale strutturato. La sua carriera si è sviluppata in un contesto competitivo, dove la gestione di capitali e strategie finanziarie richiede competenze avanzate e una visione globale.

Accanto al lavoro, Tiago coltiva una forte passione per il jiu‑jitsu, disciplina che pratica da anni e che gli ha permesso di sviluppare una grande determinazione. Questo equilibrio tra mente e corpo contribuisce a delineare un profilo solido, capace di muoversi con sicurezza tanto nel mondo della finanza quanto nella vita privata.