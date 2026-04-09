Grande Fratello Vip, Raul Dumitras critica le gieffine: “Avete dato pessimi contenuti”

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C’è stata parecchia tensione in questi giorni al Grande Fratello Vip, soprattutto tra alcune donne della casa più spiata dagli italiani, dando vita a dinamiche che non stanno piacendo affatto a Raul Dumitras.

Il gieffino ha duramente criticato il comportamento di alcune gieffine, ha manifestato il suo pensiero dopo l’ennesimo litigio animato tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Ormai da giorni hanno messo fine alla loro amicizia e non fanno che provocarsi e attaccarsi al Grande Fratello Vip.

Raul Dumitras duro con le gieffine del Grande Fratello Vip, i loro sono contenuti pessimi? Cosa ha detto il gieffino

Visibilmente infastidito dalle ultime vicende avvenute nella casa il ragazzo ha fatto notare che sin dalla prima settimana del reality le donne si sono arrabbiate per le orrende frasi dette da Ibiza Altea. In quella occasione si sono unite poi però hanno iniziato ad insultarsi a vicenda per cose banali come ciclo, ciglia, extension e altro ancora.

Raul Dumitras ha aggiunto: “Secondo me avete dato più volte dei pessimi contenuti. Quando mi chiamano moscione sono contento di essere un moscione perché non mi inserirei mai in questi discorsi perché ho sentito parlare di roba squallidissima”. Renato si è detto d’accordo con lui, riferendosi allo scontro tra Antonella e Alessandra ha detto che la cosa è andata oltre e la Mussolini deve capire che sta esagerando perché non fa più ridere. A parer il suo il gioco rischia di trasformarsi in uno schifo.