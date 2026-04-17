GF Vip, Alessandra Mussolini mette in guardia Lucia Ilardo su Renato: “Ti usa, apri gli occhi”

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Continuano gli alti e bassi tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi al Grande Fratello Vip. Tra loro era nato un flirt nella casa più spiata dagli italiani ma il rapporto continua ad essere caratterizzato da molte turbolenze.

In molti pensano che l’atteggiamento del gieffino nei confronti di Lucia sia duro e poco rispettoso, i due non fanno che discutere. Lei ha provato più volte ad avere dei confronti con Renato Biancardi per cercare di chiarire, lui però non sembra essere intenzionato a far tornare il sereno tra loro, le ha anche detto che non vuole avere più niente a che fare con lei.

Alessandra Mussolini invita Lucia Ilardo a prendere le distanze da Renato Biancardi: la sta usando al Grande Fratello Vip?

Per l’ex parlamentare quella tra i due gieffini è una delle situazioni peggiori che potesse accadere. All’ex volto di Temptation Island tra le varie cose ha detto: “Lucia apri gli occhioni bella, a lui interessa solo sé stesso, è un egocentrico, istrionico ed è diventato anche antipatico. È lui che usa te”.

Alessandra Mussolini pensa che la figuraccia la sta facendo Renato Biancardi per il modo in cui la tratta al Grande Fratello Vip, per come si comporta con lei è convinta che ne stia uscendo male. A parer suo il gieffino la vive male perché dentro non ha nulla. A Lucia Ilardo ha anche detto che Renato è una persona che sfugge con le battute ma è una persona che non va in profondità.