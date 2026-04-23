Jannik Sinner a Madrid: orario e dove vedere il match con Bonzi

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Masters 1000 di Madrid accende i riflettori su Jannik Sinner, pronto a tornare in campo dopo settimane che hanno consolidato il suo ruolo di protagonista assoluto del tennis mondiale. L’azzurro arriva nella capitale spagnola con una fiducia che raramente si era vista in un atleta italiano, forte dei successi ottenuti nei tornei precedenti e di una continuità che lo ha portato a dominare la stagione. Il suo debutto sulla terra madrilena avverrà contro Benjamin Bonzi, avversario che conosce bene e che in passato è riuscito a metterlo alla prova.

A questo punto la curiosità cresce: quando scenderà in campo Sinner? Dove sarà possibile seguire la partita? E quali insidie può nascondere un match che, almeno sulla carta, sembra alla portata dell’azzurro? Scopriamolo insieme.

Quando gioca Jannik Sinner contro Benjamin Bonzi: data, orario e atmosfera alla Caja Mágica

Il debutto di Sinner al Masters 1000 di Madrid è fissato per venerdì 24 aprile, con inizio non prima delle 16:00, sul prestigioso Manolo Santana Stadium, il campo centrale della Caja Mágica. L’azzurro entra direttamente al secondo turno grazie al bye riservato alle teste di serie, un vantaggio che gli permette di arrivare all’esordio con qualche giorno di preparazione in più.

Il contesto in cui si presenta è quello di un atleta che sta vivendo una stagione straordinaria. Dopo aver conquistato Montecarlo e aver dominato il Sunshine Double, Sinner punta a un traguardo che nessuno ha mai raggiunto nell’era moderna: vincere cinque Masters 1000 consecutivi. Un obiettivo che aggiunge ulteriore fascino al suo percorso e che rende ogni partita un tassello fondamentale di un possibile record storico.

Dall’altra parte della rete troverà Benjamin Bonzi, numero 104 del ranking ATP, reduce da una vittoria combattuta al primo turno. Il francese è un giocatore solido, capace di alternare ritmo e variazioni, e in passato è riuscito a strappare set importanti all’azzurro. I precedenti parlano comunque a favore di Sinner, che guida 3-0 negli scontri diretti, compreso quello sulla terra del Roland Garros.

La sfida, quindi, non è da sottovalutare. Bonzi arriva con la leggerezza di chi non ha nulla da perdere, mentre Sinner porta sulle spalle l’aspettativa di un pubblico che ormai lo vede come un punto di riferimento del tennis mondiale.

Dove vedere Sinner–Bonzi in tv e streaming: tutte le opzioni disponibili

La partita tra Sinner e Bonzi sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport, che dedicherà al match una copertura completa sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. La diretta sarà accompagnata da analisi, commenti e aggiornamenti in tempo reale, con un palinsesto interamente dedicato al torneo madrileno.

Per chi preferisce seguire l’incontro in streaming, le opzioni sono diverse. Gli abbonati Sky potranno utilizzare Sky Go, mentre chi non ha un abbonamento tradizionale potrà affidarsi a NOW, che offre il pass Sport con accesso immediato alla diretta. È disponibile anche Tennis TV, la piattaforma ufficiale dell’ATP, che trasmette tutti i match del circuito Masters 1000.

Non è prevista alcuna trasmissione in chiaro, quindi l’unico modo per seguire il debutto dell’azzurro sarà attraverso i servizi a pagamento. Una scelta che conferma l’esclusività del torneo e la crescente attenzione verso il tennis internazionale.

Perché Sinner–Bonzi è un match da seguire: analisi, precedenti e possibili scenari

Il confronto tra Sinner e Bonzi offre spunti interessanti, soprattutto perché mette di fronte due giocatori con caratteristiche molto diverse. L’azzurro arriva con una continuità impressionante, una gestione dei momenti delicati ormai da veterano e una fiducia che gli permette di affrontare ogni partita con lucidità. Bonzi, invece, si presenta con un tennis aggressivo, capace di sorprendere e di spezzare il ritmo dell’avversario.

La terra di Madrid, più veloce rispetto ad altri tornei sulla stessa superficie, potrebbe favorire il gioco di Sinner, che ama anticipare e comandare lo scambio. Allo stesso tempo, però, potrebbe offrire a Bonzi la possibilità di accorciare i punti e cercare soluzioni immediate.

Il match rappresenta quindi un test importante per l’azzurro, che vuole iniziare il torneo con il piede giusto e confermare il suo stato di forma. Ogni vittoria lo avvicina a un traguardo che potrebbe entrare nella storia del tennis moderno, rendendo questa sfida un appuntamento imperdibile per gli appassionati.