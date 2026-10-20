Manfredonia, il sindaco urla “Adesso basta” ad un consigliere di minoranza: “Gli antidemocratici di sinistra”
Manfredonia, il sindaco urla “Adesso basta” ad un consigliere di minoranza: “Gli antidemocratici di sinistra”
GLI ANTIDEMOCRATICI DI SINISTRA
Il video ripropone frammenti della seduta di ieri, nel corso della quale il sindaco, Domenico (detto Mimmo) la Marca, urlando brutalmente e ripetutamente “BASTA”, in un sussulto dimostrativo delle sue, invero assai rare, capacità di esistenza e rilevanza politiche, ha impedito a chi scrive di esprimersi, tentando così di imbavagliare l’intervento dissenziente dell’opposizione.
Questi i comportamenti dittatoriali di chi si professa profondamente cristiano, predicando inclusione e accoglienza.
Non ci lasceremo intimidire e proseguiremo, con maggiore vigore e slancio, tutte le nostre azioni nell’interesse esclusivo della CITTÀ!
Ugo Galli – Consigliere Comunale