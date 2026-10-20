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Manfredonia, il sindaco urla “Adesso basta” ad un consigliere di minoranza: “Gli antidemocratici di sinistra”

GLI ANTIDEMOCRATICI DI SINISTRA

Il video ripropone frammenti della seduta di ieri, nel corso della quale il sindaco, Domenico (detto Mimmo) la Marca, urlando brutalmente e ripetutamente “BASTA”, in un sussulto dimostrativo delle sue, invero assai rare, capacità di esistenza e rilevanza politiche, ha impedito a chi scrive di esprimersi, tentando così di imbavagliare l’intervento dissenziente dell’opposizione.

Questi i comportamenti dittatoriali di chi si professa profondamente cristiano, predicando inclusione e accoglienza.

Non ci lasceremo intimidire e proseguiremo, con maggiore vigore e slancio, tutte le nostre azioni nell’interesse esclusivo della CITTÀ!

Ugo Galli – Consigliere Comunale