Gian Marco Ciaccia torna al GF Vip per un confronto con Piera e Roncaccia? È stato contattato dagli autori

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Alessandro Roncaccia c’è rimasto davvero male al Grande Fratello Vip quando ha scoperto quello che ha detto Gian Marco Ciaccia contro di lui in confessionale. Lui provava stima nei suoi confronti ma l’ha deluso il fatto che lo abbia attaccato alle spalle invece di affrontarlo.

L’ex fidanzato di Piera Meloni ha accusato il gieffino di averla manipolata in un momento di fragilità, nella casa però è stato tranquillo nei suoi confronti e prima di andare via ha detto ad Alessandro Roncaccia che non ce l’aveva con lui. Dopo che il gieffino ha manifestato la sua delusione in molti hanno pensato che la redazione del Grande Fratello Vip potrebbe far tornare Gian Marco Ciaccia nella casa per avere un confronto con Roncaccia e Piera.

Gli autori del Grande Fratello Vip hanno contattato Gian Marco Ciaccia: l’ex fidanzato di Piera Meloni rientrerà nella casa?

Sono in molti a pensare che rivedremo presto l’ex fidanzato di Piera Meloni nella casa più spiata dagli italiani, il triangolo che si è formato sta incuriosendo i telespettatori ed è per questo che la redazione del reality continuerà a puntare sul rapporto tra i due gieffini e l’ex fidanzato di lei.

Stando a quello che ha rivelato Lorenzo Pugnaloni gli autori del Grande Fratello Vip avrebbero già contattato più volte Gian Marco Ciaccia in seguito alle dichiarazioni di Alessandro Roncaccia nella casa. Ha poi aggiunto: “Tuttavia, almeno per il momento, Ciaccia non sembrerebbe intenzionato ad accettare un nuovo coinvolgimento televisivo”. L’ex fidanzata di Piera Meloni preferirà restare lontano dai riflettori o cambierà idea e accetterà di tornare nella casa? Non ci resta che attendere per scoprirlo.