GF Vip, Paola Caruso sbrocca in confessionale: “Non sono qui per farmi insultare da Antonella Elia”

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Gli animi al Grande Fratello Vip continuano a scaldarsi, dopo aver discusso ancora una volta con Antonella Elia Paola Caruso si è lasciata andare ad un duro sfogo in confessionale.

La gieffina si è infastidita non poco a tavola quando ha capito che avevano mangiato tutta la bresaola ed è scoppiato un battibecco con la Elia. In confessionale ha detto che ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip per dimostrare chi è e che può fare altro rispetto a quello che fa già. Paola Caruso ha poi detto che non è entrata nella casa per litigare o per denigrare gli altri.

Paola Caruso su tutte le furie al Grande Fratello Vip: la gieffina si sfoga nella casa

Dopo essersi sfogata in confessionale la Bonas di Avanti un altro ha parlato anche con Francesca e Raimondo. Ai suoi compagni di avventura ha detto che questo gioco non le sta piacendo affatto, infatti si è arrabbiata moltissimo in confessionale, a detta sua c’è troppa cattiveria. La gieffina pensa che devono per forza far uscire male gli altri, a lei questo tipo di televisione fa schifo.

Tra le varie cose Paola Caruso ha aggiunto: “In confessionale ho sbarellato di brutto. Ho detto io non sono venuta qui per farmi insultare, denigrare, aggredire da Antonella Elia ogni giorno e ogni settimana“. A parer suo non vince il Grande Fratello Vip chi insulta di più, chi fa scenate e grida, ma chi riesce a farsi apprezzare dal pubblico.