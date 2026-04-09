Paola Caruso al veleno con Adriana Volpe al Grande Fratello Vip: “Mi ha fatto sbroccare, è perfida”

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Non si placano le tensioni al Grande Fratello Vip, ieri sera è scoppiata una discussione tra Paola Caruso e Adriana Volpe, la prima subito dopo si è recata davanti alla porta del tugurio per raccontare tutto ad Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo.

Alle sue ‘alleate’ la gieffina ha detto di aver notato che Adriana Volpe si era recata più volte davanti al tugurio e le che ha chiesto come mai fosse sempre lì. La gieffina le ha risposto dicendo che lo faceva per stuzzicare e provocare.

Paola Caruso si scaglia contro Adriana Volpe al Grande Fratello Vip: la gieffina pensa che sia perfida

Tra le varie cose la Bonas di Avanti un altro alle sue amiche ha detto: “Devi vedere cosa è uscito fuori, una perfidia, mi ha fatto sbarellare. Io le ho detto che concorro da sola, io sto con Alessandra perché mi dà buone energie”.

Ad Adriana Volpe la gieffina ha anche detto che lo dice chiaramente quando non è d’accordo con Alessandra Mussolini, di certo non le dice sì solo per non andarle contro. A parer suo sono cose diverse l’amicizia e l’alleanza, ha poi raccontato che la Volpe le ha riso in faccia perché era felice di averla fatta sboccare. Paola Caruso è convinta che Adriana vuole imitare Alessandra però non ci riesce perché è cattiva e perfida.